Компания работает в рознице под брендами Super Zoo, Placek, Kakadu, Mr.Pet и Dino Zoo



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Чешская Placek Pet Products (PPP) собирается открывать гипермаркеты товаров для домашних животных в России. Первые магазины могут появиться в столичных торговых центрах в 2018 году, сообщает «Коммерсант».

Крупнейший в Восточной Европе продавец товаров для животных ищет помещения площадью от 500 до 1,5 тыс. кв. м в торговых центрах преимущественно в Москве. Магазины, которыми PPP станет управлять самостоятельно, будут работать в формате гипермаркетов. В других странах PPP работает в рознице под брендами Super Zoo, Placek, Kakadu, Mr.Pet и Dino Zoo.

Эксперты отмечают, что ритейлер столкнется с конкуренцией со стороны местных операторов, магазины которых площадью 350–500 кв. м располагаются в самых интересных для старта локациях. Другой проблемой может стать недостаток нужных площадей в качественных готовых объектов. По оценкам эксперта, арендные ставки для данной категории товаров варьируются от 5 тыс. до 25 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Отечественный рынок зоотоваров интересен иностранным ритейлерам, так как из-за падения доходов все больше людей покупают своим питомцам индустриальные корма вместо натуральных. По словам эксперта, это позволяет сократить расходы на кормление не менее чем в два раза в зависимости от вида корма и состава натурального питания.

По оценкам Euromonitor International, российский рынок кормов и товаров для животных в 2016 году вырос в деньгах на 14,2%. Ожидается, что в этом он увеличится еще на 14%.