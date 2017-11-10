Джон Ранкин сам создал аромат для людей, которые не разделяют сексуальных границ

Британский модный фотограф Джон Ранкин, известный своими портретами Мадонны, Елизаветы II и других мировых знаменитостей, снял три рекламных видео к собственным унисекс-духам S&X, представленным в прошлом году.

Фотограф нестандартно подошел к выбору моделей для своих черно-белых видеороликов. В первом из них демонстрируются две целующиеся женщины, во втором - мужчины, а в третьем гетеросексуальную пару преклонного возраста. При этом все модели одеты лишь в нижнее белье.

"Духи S&X созданы для людей, которые не разделяют сексуальных границ", - прокомментировал свою работу Ранкин.