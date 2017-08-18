Проект реализуется совместно с соцсетью «ВКонтакте»



Соцсети

Канал ТВ-3 совместно с социальной сетью «ВКонтакте» объявил о продолжении конкурса сериалов «Быть или не быть», победители которого получат возможность снять для канала полноценный сериал.

Для участия в отборе на шоу необходимо выложить «ВКонтакте» любой авторский видеоматериал с хэштегом #снимупилот. По итогам голосования определятся 25 авторов лучших проектов.

Второй сезон «Быть или не быть» начнется в декабре этого года. Его ведущими станут резидент Comedy Club Александр Незлобин и актер Денис Косяков. Экспертам предстоит оценить все 25 работ финалистов и выбрать проекты, которые будут запущены в производство. Количество победителей не ограничено.

В состав жюри вошли Валерий Тодоровский и Игорь Толстунов, известные режиссёры и актёры, а также популярные пользователи «ВКонтакте». Они выступят в роли наставников проектов-победителей.

ТВ-3 первым из российских каналов рискнул отдать выбор сериалов для своего эфира интернет-пользователям. Ожидается, что премьеры выйдут в эфир ТВ-3 в следующем году.

Напомним, что в первый раз конкурс сериалов ТВ-3 объявил в апреле, однако тогда из пяти проектов, которые канал предложил для голосования интернет-пользователям, одобрение получил только один – «Детки» совместного производства кинокомпании «Друг друга» и самого ТВ-3.