Челлендж от «Сбербанка»: в новом ролике бабушка и внук наперегонки открывают вклад

Digital-ролик в поддержку вклада со ставкой до 6,7% появился сегодня в сети. Видео представляет собой челлендж и своеобразный квест для главных героев — бабушки и её внука.
По сюжету ролика, всё, что необходимо героям — открыть вклад в «Сбербанке». Однако условия прохождения этого «челленджа» отличаются: внук должен открыть вклад непосредственно в отделении банка (и найти его без помощи карт в смартфоне), а бабушка, наоборот, должна открыть вклад, используя только смартфон (своего внука).
Открыть вклад получилось у обоих, но не без труда: ориентироваться в городе без навигатора оказалось так же непросто, как и узнать, что значит «свайпнуть влево».
Алексей Гиязов, директор по маркетингу розничного бизнеса:
Это наша третья совместная работа с режиссером Алексеем Нужным. Первый ролик «Укупник снова в топе» собрал более 20 млн просмотров в YouTube и соцсетях, вторым роликом стала ироничная телевизионная реклама с Алексеем Воробьевым. Уверен, что новое видео также понравится аудитории и эффективно донесет продуктовое сообщение.