Челлендж от «Сбербанка»: в новом ролике бабушка и внук наперегонки открывают вклад

Digital-ролик в поддержку вклада со ставкой до 6,7% появился сегодня в сети. Видео представляет собой челлендж и своеобразный квест для главных героев — бабушки и её внука.

По сюжету ролика, всё, что необходимо героям — открыть вклад в «Сбербанке». Однако условия прохождения этого «челленджа» отличаются: внук должен открыть вклад непосредственно в отделении банка (и найти его без помощи карт в смартфоне), а бабушка, наоборот, должна открыть вклад, используя только смартфон (своего внука).

Открыть вклад получилось у обоих, но не без труда: ориентироваться в городе без навигатора оказалось так же непросто, как и узнать, что значит «свайпнуть влево».