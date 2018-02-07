Телеканал отметил сотую годовщину с момента получения права голоса у женщин Британии

Millie, Beattie и Margaret — эти женщины в этом году отмечают не только свой юбилей. Каждая из них родилась в 1918 году — в год сенсационных перемен в обществе: женщины Великобритании получили уникальное право голоса.

В ролике героини рассказывают о том, как изменилась жизнь за 100 лет, а также анонсируют сериал «Суфражистка», который стартовал на телеканале.

Реклама запущена не только на ТВ, но и в digital под тегом #Vote100.

Channel 4 также опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором перечисляет всё то, что было недоступно девушкам 100 лет назад.