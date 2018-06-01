Новым топ-менеджером онлайн-кинотеатра стала Мария Смирнова

Мария Смирнова, ранее занимавшая пост коммерческого директора «Союзмультфильма», переходит в качестве топ-менеджера в онлайн-кинотеатр ivi. На новой должности она будет отвечать за развитие контентного направления, контентную стратегию и контентный маркетинг компании, сообщили в пресс-службе ivi.

Кроме этого, Мария Смирнова будет курировать направление собственного производства контента, инвестиции в которое компания планирует заметно увеличивать в ближайшие несколько лет.

Ранее Мария работала коммерческим директором, а также являлась членом правления киностудии «Союзмультфильм», а до этого занимала руководящие позиции в СТС Media, Sony Pictures Entertainment Россия и Amedia.

«Сегодня уже сложно отрицать, что способы потребления контента существенно изменились, digital занимает всё больше места „на карте“ медиапотребления, цифровая трансформация изменила мышление потребителя, предоставив свободу выбора. Сегодня необходимо эволюционировать вместе с аудиторией, адаптироваться к новым правилам игры, и это отлично получается у онлайн кинотеатра ivi. Я присоединяюсь к команде профессионалов, и признательна Олегу Туманову за оказанное доверие и возможность участвовать в формировании новых привычек потребления контента», — комментирует своё назначение Мария Смирнова.