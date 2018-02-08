К команде банка присоединились Наталья Германова и Виктор Шкипин



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Бывший директор по развитию финансовых продуктов и сервисов «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Виктор Шкипин назначен старшим вице-президентом, руководителем Департамента маркетинга и рекламы банка ВТБ, сообщили Sostav в компании.

Основной задачей Виктора Шкипина и его команды является создание единого маркетинга для всех бизнес-направлений ВТБ – розничного, корпоративно-инвестиционного и среднего бизнеса, а также компаний, входящих в группу ВТБ.

Виктор Шкипин будет подчиняться новому советнику главы ВТБ Наталье Германовой, которая незадолго до его назначения заняла этот пост, знает источник Sostav, знакомый с кадровыми перестановками. Ранее Наталья Германова, бывший директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка (с 2008 года по 2016 год) и советник президента банка Германа Грефа, начала курировать в ВТБ направления маркетинга, рекламы, спонсорства, пиара и благотворительности.

Накануне СМИ сообщили, что Наталья Германова может войти в состав членов правления ВТБ. Ее кандидатуру должен утвердить Центробанк.

Напомним, с января 2016 года по декабрь 2017 года Виктор Шкипин был директором по развитию финансовых продуктов и сервисов «ВымпелКом». Ранее работал в «Альфа-Банке»: с 2007 года – директором по развитию продуктов блока «Розничный бизнес», а с 2008 по 2016 год – директором по маркетингу. Он является основателем и генеральным директором фестиваля Alfa Future People и действующим профессором практики в Университете «Сколково».

ВТБ – российский универсальный коммерческий банк c государственным участием, второй по величине активов в стране. С 1 января 2018 года после присоединения ВТБ24 банк начал обслуживание клиентов под единым брендом. Объединенная розничная сеть возросла до 1350 отделений, клиентская база – до 12,5 млн. человек.