Судя по промокампании ко Дню города, в Новокузнецке готовится что-то грандиозное

После такого видео власти города Новокузнецка могут смело открывать свою продакшн-студию. Спецэффекты, монтаж, главные герои, музыкальное сопровождение — всё именно такое, какое мы любим.

Видео, которое готовит жителей Новокузнецка к предстоящему торжеству, появилось на страничке заместителя главы города Николая Маслова в Instagram.

Уже в начале июля Новокузнецк отметит свое 400-летие. Солидному юбилею — солидное промо. В ролике руководство города оказалось не среди родных улиц, а в космосе — в окружении декораций «Звездных войн».

Напевая «Курс 400 взят, давай-давай» на мотив «Мамы Любы», чиновники делают селфи с Чубаккой, играют на воображаемых инструментах, позируют перед камерой.

Из Instagram Николая Маслова: Межгалактическая команда звездного корабля идёт своим путём в бескрайнем пространстве Вселенной, побеждая невзгоды, катаклизмы и экологический кризис. Сила, мужество и смелость помогают астронавтам не сбиться с пути… Капитан твёрдой рукой ведёт корабль курсом на 400.

Мнения пользователей о праздничном ролике разделились. Одни посчитали его позором, а другие признались — это лучшее, что они когда-либо видели в своей жизни.