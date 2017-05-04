Иностранные поставщики электронных услуг подали в ФНС 92 декларации по НДС



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За первый квартал 2017 года иностранные технологические компании заплатят НДС в размере около 2 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение ФМС. Плательщиками «налога на Google» стало 111 компаний, которые предоставляют электронные услуги в России и официально встали на учёт в ФНС.

Закон о введении НДС при продажа электронных услуг Госдума приняла летом 2016 года. Авторами законопроекта выступили Андрей Луговой и Владимир Парахин. Они посчитали, что отсутствие обязанности по оплате НДС иностранными технологическими компаниями ставит отечественных игроков, которые платят налог, в неконкурентное положение.

Пока что налоговая служба ведёт проверку платежей компаний и взаимодействует с теми игроками, платежи от которых ее не поступили. Оплата НДС на электронные услуги сложна, признаются в ФНС.

Источники «Ведомостей» среди чиновников ранее оценивали бюджетные доходы от уплаты «налога на Google» в 10 млрд рублей ежегодно.