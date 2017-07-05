Интеграция брендов поможет совместному развитию на глобальном рынке



Соцсети

Международная компания Buro 24/7, основанная Мирославой Думой и Фирой Чилиевой, сообщает о приобретении контрольного пакета акций модного журнала System. По мере интеграции брендов, ресурсов и команд штаб-квартира Buro 24/7 будет перенесена из Москвы в Лондон.

Теперь System будет руководить международным контентом, который Buro 24/7 распространяет на 11 собственных ресурсах по всему миру. Журнал System займётся увеличением тиража, географией распространения и развитием китайской версии издания. Buro 24/7 так же продолжит расширять свою географию благодаря сильным партнерам на местах, среди которых NewsCorp и Media Quest. Объединение опыта компаний позволит им параллельно развиваться как агентсву, специализирующемуся на медиа и контент-маркетинге в сфере моды и красоты.

Мирослава Дума сообщает, что дальнейшее развитие компаний не пойдёт по пути поглощения - издания станут равноценными партнёрами с объединёнными ресурсами: «Идея об интеграции возникла абсолютно естественно, так как наши компетенции и амбиции очень дополняют друг друга. Диджитал-экспертиза Buro и присутствие на развитых и развивающихся рынках с одной стороны и сильная редакционная экспертиза команды System с другой дают нам возможность создать независимый и быстрорастущий бизнес в двух сферах одновременно - производства независимого и коммерческого контента. Это партнерство, выгодное для обеих сторон».

Основатели журнала System комментируют: «Партнерство с нашими друзьями Buro 24/7 означает, что такие истории мы теперь будем рассказывать с помощью цифровых форматов, видео, подкастов, социальный сетей, нативного контента и интервью с дизайнерами на 10 тысяч знаков. Все это мы сможем донести до многомиллионной аудитории, которую интересуют уникальные статьи, яркие идеи и экспертное мнение. Ощущения такие, словно черно-белый мир становится цветным!»