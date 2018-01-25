Сеть ресторанов быстрого питания сняла тематический рекламный ролик

История берет свое начало еще в декабре, когда власти США заявили о своем решении отменить введенный Бараком Обамой принцип сетевого нейтралитета.

Деятельность властей кардинально изменилась после того, как президентом США был избран Дональд Трамп. В частности, правительство теперь выступает за отмену сетевой нейтральности, которая «повысит прозрачность сети для защиты пользователей», а также «простимулирует инвестиции и инновации» и «усилит конкуренцию».

Таким образом, в случае отмены сетевого нейтралитета провайдеры смогут замедлять или ускорять передачу трафика в зависимости от оплаченной пользователями суммы за тот или иной контент.

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» не осталась в стороне и вместе с David Agency сняла рекламный ролик, в котором на примере своего фирменного воппера показала покупателям последствия обсуждаемых изменений.

Ролик снят в реальном ресторане «Бургер Кинг» с его реальными посетителями. По сюжету, один и тот же воппер от «Бургер Кинг» теперь имеет три различных цены. Покупатели, заплатившие наименьшую сумму, будут ждать гораздо дольше, чем те, кто даст максимальную цену за то же блюдо.