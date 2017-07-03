Вместо обеда с солнечными очками конкурент предложил свой вариант - кофе и дождевики



Соцсети

Поводом для высмеивания конкурента стала рекламная акция от McDonald's, в рамках которой сеть выдавала покупателям в качестве подарка солнечные очки.

1 июля в Санкт-Петербурге возле плаката с рекламой акции «Солнечные очки в подарок» от McDonald's «Король бургеров» разместил свое объявление - на котором нарисован недоумевающий бородач, а подпись гласит: «Какие очки? Это Питер, детка! Дождевик бесплатно при покупке латте!».

Баннер стал своего рода троллингом рекламной акции McDonald's, в рамках которой покупателям обеда с чаем совершенно бесплатно выдавались солнечные очки. Ведь помимо того, что Санкт-Петербург носит звание одного из самых дождливых городов России, так еще и лето в этом году не торопится радовать россиян.