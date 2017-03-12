На научной конференции компания объявила о планах по созданию космической пивоварни



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Пока ученые ищут на других планетах жизнь, а предприниматели планируют строить на Марсе целые города, в Budweiser, очевидно, задумались, где же колонизаторы будущего будут пить пиво. На научной конференции South by Southwest в Остине (штат Техас) представители компании объявили, что Budweiser намерен открыть пивоварню на Марсе, используя микрогравитацию.

В Budweiser планируют начать варить пиво прямо на Марсе. Для этого в компании хотят разработать специальные пивоварни, работающие в условиях микрогравитации. Производить пиво в невесомости очень непросто, объясняют представители компании, поэтому они решили сосредоточить на проекте все свои силы и использовать возможности микрогравитации.

«Эта мечта появилась из нашего неустанного стремления к инновациями, - рассказал вице-президент по маркетингу Budweiser, Валь Тувмэн, - «мы знаем, что колонизация Марса может начаться через десятилетие или два, но мы должны быть уверены, что, когда люди доберутся до Красной Планеты, они будут пить там именно Budweiser.