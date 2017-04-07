Anheuser-Busch выпустила второе видео кампании, призванной сближать людей



Скриншот ролика

В начале года Anheuser-Busch совместно с Wieden & Kennedy New York запустили рекламную кампанию «Famous Among Friends» пива Bud Light, в которой он позиционировался как напиток, сближающий людей. Дебютный видеоролик кампании «Between Friends» демонстрировался во время Super Bowl и рассказывал об отношении двух друзей. Три дня назад Anheuser-Busch выпустила второе видео, в котором показала какими должны быть коллеги.

Короткий 30-секундный ролик показывает типичный «офисный планктон», в кои-то веки решившийся выйти в бар и пропустить по кружечке пива после рабочего дня. Однако все меняется после того, как на столах появляется Bud Light. Неожиданно для всех офисные работники показывают, как нужно отрываться и дружно проводить вечер. В конце видео появляется фраза: «В минуты счастья вы не просто остаетесь коллегами, вы становитесь друзьями».

Режиссерами второго видео кампании стали Александр Верхейм и Тим Хайдекер, более известные как комический дуэт «Тим и Эрик». Благодаря их опыту ролик получился веселым, легким и непринужденным.