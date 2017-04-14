В соцсетях набирает популярность музыкальный флешмоб



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В российских соцсетях набирает популярность флешмоб #говорипеснями. Всё началось с того, что в Америке девушка бросила парня, сложив фразу из названий песен в плейлисте Spotify. Идею подхватили “Яндекс”, Meduza, Промсвязьбанк и другие бренды.

Условия конкурса просты: рассказывать можно только названиями песен. Во фразе должно быть не меньше пяти песен на русском языке. Плейлист нужно собрать на “Яндекс.Музыке”, поставив тег #говорипеснями. Некоторые участники флешмоба собираются выбрать лучшие истории и наградить их авторов.