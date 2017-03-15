Max Factor, Gaviscon, Strepsils и Vanish сняли рекламу с RT



Фото: facebook.com

Бренды Max Factor, Gaviscon, Strepsils и Vanish отказались от размещения рекламы на телеканале RT после звонков из британской газеты The Sunday Times. Об этом в интервью RNS сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«В Британии газета The Sunday Times около месяца назад просто обзвонила наших рекламодателей фактически с претензией: «Как вам не стыдно». И вынудило некоторых из них отказаться от работы с нами. Это вообще нормально?», – прокомментировала Симоньян.

Она также заметила, что телеканал часто критикуют, и некоторая критика идет им на пользу. «С одной стороны критика в каком-то смысле делает рекламу. Часть людей, которые могли просто не интересоваться нами, прочитав о нас ужасы в какой-нибудь мейнстримовской газете, в итоге включают наш канал».

Однако, по словам Симоньян, негативная реакция общественности и СМИ чаще всего вредит телеканалу, потому что люди боятся приходить на эфиры и давать интервью, опасаясь вызвать шквал критики. «Они боятся стать объектом травли, как не раз уже бывало, со стороны мейнстримовских СМИ. Например, травле в Twitter и в некоторых СМИ после интервью RT подвергся бывший советник Дональда Трампа Роджер Стоун. Газета Welt критиковала немецкого политика Сару Вагенкнехт за интервью нам».