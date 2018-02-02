Виктория Простякова назначена на должность руководителя по управлению брендом «МегаФона»

Подразделение стратегического маркетинга и маркетинговых коммуникаций «МегаФон» обрело нового руководителя по управлению брендом. Им стала Виктория Простякова, ранее работавшая в медиахолдинге GroupM.

В своей новой должности Виктория будет отвечать за разработку и поддержание актуальности портфельной и коммуникационной стратегий брендов группы компаний «МегаФон», а также актуализацию философии бренда.

Опыт работы Виктории в медиа и маркетинговых коммуникациях уже более 15 лет. С 2001 года она занимается рекламой и маркетингом, стратегией и планированием, спонсорством, продакшеном и трендами.

Ранее девушка занимала ключевые позиции в сетевых холдингах ADV, Publicis, WPP. С 2008 года по 2018 год Виктория работала в агентства МЕС (GroupM) и занимала позицию директора MEC Access, специализированного департамента спонсорства и контентных партнерств в цифровой среде.