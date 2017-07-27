Правда, испить ледяной алкогольный напиток могли только совершеннолетние



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Насладиться порцией текилы в рамках акции бренда Jose Cuervo смогли жители Лос-Анжелеса. В различных заведениях бренд разместил фонтанчики «H2Cuervo», из которых вместо воды била струйка Cuervo Silver. Мероприятие было приурочено к празднованию национального Дня текилы.

Однако пригубить текилы могли только совершеннолетние. За соблюдением закона о распитии спиртных напитков по периметру каждого фонтана следили специальные вышибалы. В бесплатных объемах фонтанной текилы желающие также были ограничены. Фонтанчики выдавали порции по 0,25 унций, что эквивалентно половине шота.

Акция стала продолжением кампании «Завтра переоценено», которую реализует для бренда агентство Crispin Porter & Bogusky, Лос-Анжелес.