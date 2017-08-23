Фирменный стиль алкогольного бренда разработало агентство RUNWAY BRANDING

Брендинговое агентство RUNWAY BRANDING разработало фирменный стиль, позиционирование и название нового бренда водки от компании «Премиум Спиритс». Дизайнеры вдохновлялись бескрайним севером и этническими мотивами.

Компания «Премиум Спиритс» с 2016 года начала выстраивать марочный портфель брендов и собственную систему дистрибуции. Агентство RUNWAY BRANDING разработало для клиента концепцию нового водочного бренда.

В основе «Оленеводки» - северные мотивы и народные промыслы. Рецепты народов севера вдохновили создателей марки на разработку оригинальных рецептур водки. «Оленеводка» с красной этикеткой выпускается на основе спирта ягеля, традиционно используемого в лечебных целях. С синей этикеткой вышла водка на основе морсов из морошки, брусники и клюквы. Команда агентства RUNAWAY BRANDING разработала название бренда, форму бутылки и дизайн этикеток.

«Легкий юмор делает продукт свойским, запоминаемым и душевным. От водки исходит ощущение экологичности и первозданной чистоты — все это вместе рождает доверие к продукту и вызывает интерес потребителя к дегустации напитка», — говорит Андрей Надворский, креативный директор RUNWAY BRANDING.