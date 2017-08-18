Depot WPF вывело на рынок новый казахский бренд бутилированной воды

Творческая команда Depot WPF вывела на рынок новый бренд бутилированной воды SALAMSU. В агентстве разработали позиционирование бренда и дизайн этикетки. Авторы проекта сделали ставку на сказочные мотивы.

Компания «Казахстан Коммерция», крупный игрок на казахском рынке по импорту элитных алкогольных напитков, решила расширить сферу деятельности и представить новый бренд бутилированной воды. Продукт ориентирован как на локальный рынок, так и на экспорт.

Перед агентством стояла задача разработать новый бренд воды SALAMSU (имя было предоставлено заказчиком). Дизайнеры решили построить концепцию бренда на сказках и рассказать историю о маленькой девочке, вокруг которой простирается волшебный мир звезд. Героиня кутается в облака как в теплый плед, ловит звезды и кометы. Ночь – это время мечтаний и грез, уверены авторы проекта.

Дизайнеры выбрали бутылку цвета индиго (цвет сказочной ночи), а историю рассказали на этикетке продукта. Иллюстрации и яркие цвета должны выгодно выделять товар на полке. А сказочный сюжет распространяется и на воду, делая ее в сознании потребителя также волшебной, считают в агентстве.