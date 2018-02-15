Женская и мужская коллекции одежды под маркой Papermint будет продаваться в мультибрендовых магазинах Paper Shop

Российская BNS Group создала собственную марку одежды Papermint, которая будет продаваться в собственных мультибрендовых магазинах Paper Shop, сообщает «Коммерсант».

BNS Group получило регистрацию на товарный знак Papermint сроком до 2027 года. Под ним будут выпускаться женская и мужская коллекции одежды в среднем ценовом сегменте.

По словам представителя ритейлера, пробные капсульные коллекции Papermint уже появлялись в московских и петербургских аутлетах компании в 2017 году. Стиль бренда компания определяет как smart casual. Производство разместится в Юго-Восточной Азии.

По мнению участников рынка, практика создания собственных брендов широко распространена среди западных fashion-ритейлеров. Собственные торговые марки есть как у крупных европейских универмагов (например, Printemps, Galeries Lafayette, El Corte Ingles), так и у многих российских одежных ритейлеров (Lamoda – марки Lost Ink, Lamania, «Детский мир» – «Моя горошинка», BabyGo, «Снежная королева» – La Reine Blanche, Snow Queen, «Спортмастер» – Demix, Termit).

По мнению экспертов, собственные бренды дают более высокую доходность, так как компания не несет затрат на маркетинг и работает напрямую с производителем. Кроме того, у ритейлера есть возможность контролировать стоимость товара и за счет этого заполнять все ценовые ниши в своих магазинах.

BNS Group в России занимается дистрибуцией брендов Calvin Klein Jeans и Calvin Klein Underwear, Topshop, Topman, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Coach и Karl Lagerfeld. По данным сайта компании, ее розничная сеть в России, на Украине и в Казахстане насчитывает 104 магазина.