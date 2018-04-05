Участники программы смогут пользоваться машинами за абонентскую плату

Немецкий автопроизводитель BMW сообщил о запуске в США пилотной программы пользования автомобилем по подписке. Access by BMW направлен на привлечение внимания к бренду среди молодых американцев, так как благодаря новому сервису они смогут опробовать различные модели BMW.

В стоимость подписки включены расходы на техническое обслуживание автомобиля, страховку и программу «Помощь на дорогах». Аренда на месяц автомобилей X5, BMW 4 и 5 серии будет стоить $ 2 тыс. Использование M4, M5, M6 или внедорожников X5M и X6M будет стоить $ 3,7 тыс. Владельцы подписки смогут менять различные модели неограниченное количество раз.

«По мере роста рынка мобильных приложений различные услуги становятся всё более востребованными. С приложением BMW, наши клиенты смогут наслаждаться свободой, мобильностью и широким спектром наших транспортных средств. Услуги подписки интересны нашим клиентов, а мы рады удовлетворять их индивидуальные и изменчивые потребности», — сообщил Ян Смит, генеральный директор BMW Group Financial Services США и региона Америки.

Сервис уже доступен для жителей Нэшвилла, штат Теннеси, в виде приложения для Android и iOS. После заказа автомобиля сотрудник BMW подгонит его к выбранной клиентом точке в указанное время. Такие программы уже развивают Volvo, Audi, Porsche и Cadillac. У Cadillac сервис подписки появился в январе прошлого года. Клиент может воспользоваться пятью моделями: ATS-V, CTS-V, внедорожником Escalade, кроссовером XT5 и Cadillac CT6. Услуга подписки от Cadillac включает круглосуточную услугу консьержа.