Пейволл на сайте появится в мае

Вслед за конкурентами Bloomberg решил запустить платную подписку. Посетители Bloomberg.com столкнутся с пейволлом уже в мае, сообщает Business Insider.

Одновременно медиакомпания перезапустит сайт — по информации источников, он примет более традиционный вид и откажется от нынешней яркой цветовой гаммы.

Пока неизвестно, какую модель пейволла выбрал Bloomberg: будет ли читателям доступно несколько бесплатных материалов в определенный период (как у Business Insider) или доступ перекроют к эксклюзивам (как у Wall Street Journal). Bloomberg уже имеет опыт с введением платной подписки —прошлым летом пейволл появился на Businessweek. Его запуск сопровождался выходом нового приложения и редизайном сайта.

Платная подписка — это возможность выстроить прямые отношения с аудиторией благодаря регистрации пользователей и регулярным платежам, а также более надежный источник доходов по сравнению с интернет-рекламой, где доминируют Google и Facebook.

Безусловными лидерами в этой сфере являются Financial Times и Wall Street Journal, успешным также оказался опыт The New York Times и Washington Post. В 2017 году доходы NYT от подписки превысили 1 млрд долларов, или 60% от всей выручки. Только цифровая подписка обеспечила издателю 340 млн долларов, тогда как продажи интернет-рекламы принесли 238 млн долларов, а продажи печатной рекламы — 320 млн долларов (-14%). Одним из последних о запуске пейволла объявило издание Vanity Fair.