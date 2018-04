Крайний срок подачи работ – 27 апреля

Оргкомитет КМФР настоятельно рекомендует поторопиться с подачей креативных проектов, ведь дедлайн уже 27 апреля.

Представляем вашему вниманию 5 причин, почему же это стоит сделать:

1. Работы, поданные на КМФР, одержат оценку от 8 независимых команд судей, которые являются лучшими экспертами на международной арене. Они оценят проекты в 12 конкурсах и более 120 категориях:

· ?Film

· ?Film Craft

· ? Print & Publishing

· ? Out Of Home

· ?Radio & Audio

· Design & Branding

· ? Digital & Mobile

· ? Advertising Campaigns

· ?Media

· ? Branded Content & Visual Storytelling

· ?Industry Categories

· ? Best Marketing Innovations?

2. КМФР — это не просто фестиваль. КМФР — это видимый результат — своеобразная «материализация» участия абсолютно для всех участников, а не только для финалистов и победителей. Каждая работа, которая подавалась в конкурсную программу, получит средневзвешенный балл, который учтет все оценки членов жюри определенного конкурса. Такая система дает понять тем, кто, к сожалению, не дошел до финала, как много им не хватило до победы и сделать выводы насчет уровня поданной работы.

3. КМФР предоставляет уникальную возможность попасть в признанный во всем мире рейтинг AdForum Business Creative Report.

4. Чем больше проектов, тем дешевле стоимость подачи! Вы можете ознакомиться со стоимостью по ссылке.

5. Подавая работы в конкурсную программу КМФР, вы можете мультиплицировать свои кейсы сразу на несколько категорий.

КМФР за 19 лет смог одержать репутацию одного из крупнейших и весомых фестивалей Европы, поэтому не упустите шанс принять в нем участие и отдать свои кейсы на оценку лучшим из лучших, а также заработать призвание среди коллег, друзей, знакомых, и, конечно же, соперников.

Дедлайн подачи работ — 27 апреля.

Новый проект — новая жизнь! Сколько их было у вас?

С деталями фестиваля, правилами и стоимостью участия можно ознакомиться на сайте.

В случае возникновения вопросов, просим обращаться к оргкомитету: festival@vrk.org.ua — Екатерина Грабовская, project@vrk.org.ua — Ольга Подгорская, или звонить по телефону +38 (044) 490 90 30.