«Бит. Кач. Стиль»: телеканал «МУЗ-ТВ» сменил оформление

Арман Давлетяров, генеральный директор телеканала «МУЗ-ТВ»:

Мы давно шли к моменту, когда дизайн канала будет полностью соответствовать философии бренда «МУЗ-ТВ». Бренда с большой историей, но при этом модного и актуального. Легендарного и вместе с тем молодого и постоянно движущегося вперед.

Есть несколько мировых брендов с похожим концептом, и если я скажу вам «крутые кеды» или «легендарная газировка» — у вас в голове сразу возникнут их названия. А когда мы говорим «музыкальный канал», то, конечно же, сразу представляем себе телеканал «МУЗ-ТВ».

Мы сделали слоганом этого обновления три слова: «БИТ. КАЧ. СТИЛЬ». Они проходят через весь дизайн как визуально, так и по настроению. В этом году нашему телеканалу исполняется уже 22 года, и мы продолжаем быть молодыми и амбициозными, смелыми и легкими, яркими и свободными!