Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+9
Проектов
Топсостав
+1
Пост
Форум
+4
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

18+

«Бит. Кач. Стиль»: телеканал «МУЗ-ТВ» сменил оформление

Екатерина Назаренкова 10.09.2018 в 10:35

Ребрендинг добавит каналу легкости и свежести

Телеканал «МУЗ ТВ» начинает новый сезон в новом облике. Масштабный ребрендинг, затронувший эфирные и внеэфирные продукты канала, призван сделать его более приятным для просмотра.

Целевой аудиторией канала традиционно считается молодежь, ради которой «МУЗ-ТВ» приобрел соответствующий стиль эфирной графики и лаконичный логотип.

В качестве нового слогана телеканала были выбраны три слова: «Бит. Кач. Стиль», а основным мотивом нового дизайна стал воздух.

В арт-дирекции «МУЗ-ТВ» поясняют, эту концепцию можно расшифровывать и масштабировать бесконечно: воздух внутри, воздух снаружи, воздух, который приводит в движение объекты.

На профессиональном жаргоне «воздух» еще обозначает пространство, расстояние между элементами, и чем его больше, тем более читаемым и приятным для глаза становится общее ощущение от дизайна.

Варвара Титова, арт-директор телеканала «МУЗ-ТВ»:

Сделать просмотр канала «МУЗ-ТВ» еще более комфортным для зрителя — это было нашим вдохновением при введении нового дизайна в эфир. Воздух — это основной мотив и настроение нового дизайна. Легкость, прозрачность, много надувных элементов, нежных дуновений и свежего ветра, новых тенденций в музыке и дизайне.

Арман Давлетяров, генеральный директор телеканала «МУЗ-ТВ»:

Мы давно шли к моменту, когда дизайн канала будет полностью соответствовать философии бренда «МУЗ-ТВ». Бренда с большой историей, но при этом модного и актуального. Легендарного и вместе с тем молодого и постоянно движущегося вперед.

Есть несколько мировых брендов с похожим концептом, и если я скажу вам «крутые кеды» или «легендарная газировка» — у вас в голове сразу возникнут их названия. А когда мы говорим «музыкальный канал», то, конечно же, сразу представляем себе телеканал «МУЗ-ТВ».

Мы сделали слоганом этого обновления три слова: «БИТ. КАЧ. СТИЛЬ». Они проходят через весь дизайн как визуально, так и по настроению. В этом году нашему телеканалу исполняется уже 22 года, и мы продолжаем быть молодыми и амбициозными, смелыми и легкими, яркими и свободными!

МУЗ ТВ
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.