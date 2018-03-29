«Билайн» и креативное агентство Contrapunto запустили новую кампанию в поддержку совместной акции с Meizu

Сотрудничество «Билайн» и креативного агентства Contrapunto продолжается в новой сказочной кампании для бренда. Серия новых роликов приурочена к продвижению смартфона Meizu M5С.

Перед командой Contrapunto стояла задача оригинально и с юмором рассказать о преимуществах акции, запущенной брендами «Билайн» и Meizu.



В новом ролике обладателем смартфона Meizu с тремя месяцами бесплатной связи становится… джинн, «томившийся в безмолвии тысячу лет».

Героиня ролика, актриса Ольга Кузьмина в роли консультанта салона «Билайн», случайно выпускает его на волю и, охваченная сочувствием и желанием помочь, предлагает волшебнику 3 месяца бесплатной связи в придачу к смартфону Meizu M5C. А в финале даже отказывается от положенных «трех желаний».

«Мы рады тому, что к проекту удалось привлечь режиссера Дмитрия Дьяченко, создателя „Последнего богатыря“ — одного из самых кассовых фильмов российского проката. Опыт Дмитрия в работе со сказочными персонажами пришелся как нельзя кстати», — комментирует старший копирайтер Алексей Лаврухин.

Кампания стартовала 26 марта и пройдет под слоганом «Нам есть что добавить к вашему смартфону». Ролик «Джинн» представлен на ТВ, indoor-платформах и в digital.

Состав творческой группы:

ПАО «ВымпелКом» (клиент)

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева

Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская

Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Александр Крылов

Продюсер — Дмитрий Лашкин

Contrapunto (креатив)

Креативный директор — Людмила Баушева

Старший копирайтер — Алексей Лаврухин

Арт-директор — Ирина Корешкова

Старший арт-директор — Алексей Федоренко

Продюсер — Анна Черная

Старший руководитель группы по работе с клиентами — Виктория Канина

Старший менеджер по работе с клиентами — Ирина Антонова

Менеджер по работе с клиентами — Юлия Боднарюк

Музыкальный продюсер — Павел Филиппенко

Ball-Park (продакшн)

Режиссер — Дмитрий Дьяченко

Второй режиссер — Мария Бачинская

Продюсер — Ольга Янкевич

ТМА Marketing Arm (работа со звездами)

Менеджер по работе с селебрити — Ольга Быкова