Сотрудничество «Билайн» и креативного агентства Contrapunto продолжается в новой сказочной кампании для бренда. Серия новых роликов приурочена к продвижению смартфона Meizu M5С.
Перед командой Contrapunto стояла задача оригинально и с юмором рассказать о преимуществах акции, запущенной брендами «Билайн» и Meizu.
В новом ролике обладателем смартфона Meizu с тремя месяцами бесплатной связи становится… джинн, «томившийся в безмолвии тысячу лет».
Героиня ролика, актриса Ольга Кузьмина в роли консультанта салона «Билайн», случайно выпускает его на волю и, охваченная сочувствием и желанием помочь, предлагает волшебнику 3 месяца бесплатной связи в придачу к смартфону Meizu M5C. А в финале даже отказывается от положенных «трех желаний».
«Мы рады тому, что к проекту удалось привлечь режиссера Дмитрия Дьяченко, создателя „Последнего богатыря“ — одного из самых кассовых фильмов российского проката. Опыт Дмитрия в работе со сказочными персонажами пришелся как нельзя кстати», — комментирует старший копирайтер Алексей Лаврухин.
Кампания стартовала 26 марта и пройдет под слоганом «Нам есть что добавить к вашему смартфону». Ролик «Джинн» представлен на ТВ, indoor-платформах и в digital.
Состав творческой группы:
ПАО «ВымпелКом» (клиент)
Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева
Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская
Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Александр Крылов
Продюсер — Дмитрий Лашкин
Contrapunto (креатив)
Креативный директор — Людмила Баушева
Старший копирайтер — Алексей Лаврухин
Арт-директор — Ирина Корешкова
Старший арт-директор — Алексей Федоренко
Продюсер — Анна Черная
Старший руководитель группы по работе с клиентами — Виктория Канина
Старший менеджер по работе с клиентами — Ирина Антонова
Менеджер по работе с клиентами — Юлия Боднарюк
Музыкальный продюсер — Павел Филиппенко
Ball-Park (продакшн)
Режиссер — Дмитрий Дьяченко
Второй режиссер — Мария Бачинская
Продюсер — Ольга Янкевич
ТМА Marketing Arm (работа со звездами)
Менеджер по работе с селебрити — Ольга Быкова