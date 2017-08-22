В новой рекламной кампании не надо платить и плакать

Агентство Contrapunto разработало для сотового оператора «Билайн» новую рекламную кампанию. В основе концепции – хит группы «Ленинград» «Плачу». В ролике много слез и одна счастливая девушка.

В рекламной кампании плачут все: симпатичная девушка, юноша-студент и бородатый здоровяк. Под узнаваемые аккорды и слова «Я плачу и плачу…» герои переживают, что тратят слишком много денег на домашний интернет и ТВ. Улыбающаяся девушка в конце ролика заявляет: «А я не плачу. И ты не плати».

«Мы решили утрировать сожаления о расходах на домашний интернет и ТВ до максимума, — рассказывает Мария Соловьева, арт-директор креативного агентства Contrapunto. — Это позволило создать очень эмоциональный ролик, который подчеркивает, что с «Билайн» может быть иначе».

«Показывать плачущих людей весь ролик — смелое решение даже для нас, — признается Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и стратегическому управлению брендом «Билайн», — Но тут все получилось настолько эмоционально, что мы решили рискнуть и показать, что не все бесплатное – обман».

Помимо ролика на федеральных телеканалах, в рамках кампании запланировано размещение наружной рекламы, интерактивных и обычных баннеров. Кампания под названием «Конвергенция» запускается в поддержку линейки тарифов «ВСЁ в одном».

Состав творческой группы

ПАО «Вымпелком» (клиент)

Юлия Конева — Директор по маркетинговым коммуникациям и стратегическому управлению брендом

Наталья Кривчанская — Директор по разработке рекламных кампаний

Татьяна Гусенкова — Старший менеджер по разработке рекламных кампаний

Дмитрий Лашкин — Продюсер

Contrapunto (креатив)

Людмила Баушева — Креативный директор

Мария Соловьева — Арт-директор

Кристина Теккекара — Копирайтер

Виктория Канина — Директор группы по работе с клиентами

Ольга Сузая — Директор по работе с клиентами

Ксения Синельщикова — Младший менеджер по работе с клиентами

Дмитрий Рубежов – Музыкальный продюсер

Татьяна Хмельницкая – Директор по работе с селебрити

Park Production (production)

Арам Петросян — Продюсер

Крис Хьюгалл — Режиссер