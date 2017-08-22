Агентство Contrapunto разработало для сотового оператора «Билайн» новую рекламную кампанию. В основе концепции – хит группы «Ленинград» «Плачу». В ролике много слез и одна счастливая девушка.
В рекламной кампании плачут все: симпатичная девушка, юноша-студент и бородатый здоровяк. Под узнаваемые аккорды и слова «Я плачу и плачу…» герои переживают, что тратят слишком много денег на домашний интернет и ТВ. Улыбающаяся девушка в конце ролика заявляет: «А я не плачу. И ты не плати».
«Мы решили утрировать сожаления о расходах на домашний интернет и ТВ до максимума, — рассказывает Мария Соловьева, арт-директор креативного агентства Contrapunto. — Это позволило создать очень эмоциональный ролик, который подчеркивает, что с «Билайн» может быть иначе».
«Показывать плачущих людей весь ролик — смелое решение даже для нас, — признается Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и стратегическому управлению брендом «Билайн», — Но тут все получилось настолько эмоционально, что мы решили рискнуть и показать, что не все бесплатное – обман».
Помимо ролика на федеральных телеканалах, в рамках кампании запланировано размещение наружной рекламы, интерактивных и обычных баннеров. Кампания под названием «Конвергенция» запускается в поддержку линейки тарифов «ВСЁ в одном».
Состав творческой группы
ПАО «Вымпелком» (клиент)
Юлия Конева — Директор по маркетинговым коммуникациям и стратегическому управлению брендом
Наталья Кривчанская — Директор по разработке рекламных кампаний
Татьяна Гусенкова — Старший менеджер по разработке рекламных кампаний
Дмитрий Лашкин — Продюсер
Contrapunto (креатив)
Людмила Баушева — Креативный директор
Мария Соловьева — Арт-директор
Кристина Теккекара — Копирайтер
Виктория Канина — Директор группы по работе с клиентами
Ольга Сузая — Директор по работе с клиентами
Ксения Синельщикова — Младший менеджер по работе с клиентами
Дмитрий Рубежов – Музыкальный продюсер
Татьяна Хмельницкая – Директор по работе с селебрити
Park Production (production)
Арам Петросян — Продюсер
Крис Хьюгалл — Режиссер