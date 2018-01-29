56% сотрудников компании участвуют в программе BeeFree, позволяющей несколько дней в неделю работать из дома

Больше половины офисных сотрудников «ВымпелКома» (бренд «Билайн») участвует в программе BeeFree, которая позволяет несколько дней в неделю работать вне офиса, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря компании Анну Айбашеву.

Программа дает сотрудникам возможность использовать для работы собственное оборудование. Например, работник может принести свой ноутбук, на котором настроят все необходимые программы и удаленный доступ. Этой опцией уже воспользовались 1,2 тыс. человек. Кроме того, в 2017 году оператор запустил проект «домашние агенты» для сотрудников центров поддержки клиентов, 20% которых в настоящий момент работают удаленно. Всего в программе участвует 56% работников, а в некоторых регионах показатель достигает 61%.

Чтобы трудиться вне офиса, работники должны подписать дополнение к трудовому договору. При этом в программе BeeFree не могут участвовать сотрудники офисов продаж, специалисты, которые имеют дело с большим объемом документов, технические работники.

Программа стартовала в 2016 году после успешного испытания в HR-отделе штаб-квартиры и филиале компании в Ростове-на-Дону. С помощью этой программы «ВымпелКом» планировал повысить эффективности аренды офисных пространств. В 2017 году экономия площадей административных офисов составила 24%, а затраты на аренду и обслуживание административных офисов удалось снизить на 25%.

Возможность работать из дома есть и у сотрудников других операторов «большой четверки». При необходимости могут трудиться из дома сотрудники «МегаФона». В Tele2 также готовы опробовать аналогичную практику и уже анализируют эффективность подобной программы.