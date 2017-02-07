До конца года 50-70% сотрудников перейдут на систему удаленной работы



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В 2017 году «ВымпелКом» откажется примерно от половины арендуемых офисов по всей стране. Большая часть сотрудников сотового оператора перейдет на систему удаленной работы. Сокращение позволит оператору снизить затраты на аренду, рассказала «РБК» Анна Айбашева, пресс-секретарь «ВымпелКома».

В 2016 году «ВымпелКом» запустил программу BeeFree. Это проект оптимизации работы сотрудников по всей стране. Часть сотрудников подписала приложение к трудовому договору, которое позволяет присоединиться к программе BeeFree и перейти на работу из дома. В проекте не могли принимать участие сотрудники офисов продаж, технические работники и др.

Когда BeeFree только запустили, в компании полагали, что в результате смогут отказаться от 30% арендуемых площадей. Но в «ВымпелКоме» приняли решение отказаться от большего числа офисов. Как рассказала Айбашева, удаленный режим работы оказался очень популярен среди сотрудников компании.

«Программа BeeFree завоевывает все большую популярность у наших сотрудников, даже больше, чем мы ожидали. Поэтому и увеличили количество офисных площадей, которые возможно сократить», — рассказала она.

За прошлый год на удаленную систему работы перешло около 3 тысяч человек (из 24 тысяч сотрудников «ВымпелКома»). Представители компании не раскрывают, сколько тратиться на аренду офисных помещений. Однако по оценкам источников «РБК», в Москве арендные ставки в среднем составляют 65 тыс. руб. за квадратный метр в год.За третий квартал 2016 года выручка компании снизилась на 2% по сравнению с показателями 2015 года, отмечают в «РБК», поэтому снижение затрат для «ВымпелКома» одна из важнейших задач.