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Оператор мобильной связи «Билайн» определил самых активных пользователей мобильного интернета среди своих абонентов. Ими оказались мужчины от 25 до 35 лет с доходом 12-46 тысяч рублей, сообщает пресс-служба оператора со ссылкой на анализ Big Data.
Согласно исследованию, на абонентов в возрасте меньше 18 лет приходится порядка 7% от общего объема потребленного трафика, 18-25 лет – 16%, 25-35 лет – 34%, 35-45 лет – 25%, 45-55 года – 12%, 55-64 – 4%, а наименее активными являются абоненты от 64 лет – всего 2%.
Наиболее активное потребление мобильного интернета наблюдается у людей с доходом 12-46 тысяч рублей – 55%. Абоненты с доходом до 12 тысяч рублей генерируют 16% трафика, 46-100 тысяч рублей – 19%, а от 100 тысяч рублей – 10%. При этом абоненты женского пола потребляют 43,3% общего объема трафика мобильного интернета, а мужчины – 56,7%.
Интересно, что большая часть потребленного трафика генерируется населенными пунктами с населением менее миллиона человек. Женщины наиболее активно пользуются мобильным интернетом по воскресеньям, а мужчины – по четвергам. При этом пик активности в течение недели и у тех, и у других приходится на 20.00. Меньше всего пользователи сидят в интернете по субботам, а наименее активный час в течение недели – 5.00 утра.