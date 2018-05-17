Рекламный ролик приурочен к юбилею знаменитого бургера

Испанское представительство «Макдоналдс» в своем поздравительном ролике для «Биг мака» решило пофантазировать о том, каким будет будущее через 50 лет, когда «Биг Мак» отметит свой столетний юбилей. Конечно, без своего легендарного бургера «Макдоналдс» будущего не мыслит.

В далеком 2068 году мир может измениться до неузнаваемости, а вместе с ним и еда будущего. Но любимый гамбургер по-прежнему будет вызывать только самые теплые эмоции и воспоминания.

Главный герой — офисный клерк — просыпается от голографического будильника, идет на работу под парящим над ним зонтом, разговаривает «по телефону», наблюдая собеседника прямо в своих очках — в общем, ничем не примечательная жизнь человека в 2068 году.

Однако на работе его ждет небольшой сюрприз: коллега окликает его и показывает, как она ест воображаемый «Биг Мак».

Кампания проходит под слоганом: «Многое может измениться, но есть вещи, которые навсегда останутся прежними».

Разработкой ролика занималось агентство TBWA Spain.