Так жители города скорбят об утрате

В екатеринбургском сообществе Made in Ural представили новый логотип города в память о снесённой 24 марта телебашне. Логотип представляет собой название города на чёрном фоне. Буква I в названии EKATERINBURG частично разрушена и напоминает остов башни.

«Сегодня Екатеринбург лишился частички себя», — сообщают авторы логотипа.

Екатеринбургскую телебашню взорвали 24 марта. Башня разрушилась не полностью, сперва она осела, а потом упала на специально подготовленную насыпь на берегу Исети.

Жители Екатеринбурга устроили в соцсетях флешмоб #екатеринбургбезбашенный. Они размещают фото и видео сноса, высказывая тем самым свое отношение к произошедшему. Отметим, что демонтаж телебашни сопровождался многочисленными скандалами и акциями протеста. Одна из них — митинг у телебашни, который собрал порядка 1 тысячи человек, которые пришли «обнять» башню.

Строительство башни началось в 1983 году, но в 1991 году его навсегда заморозили из-за прекращения финансирования. Башня достигла 220 метров в высоту из 361 запланированных.