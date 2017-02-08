Фонд поддержки проектов НТИ выделит на проект до 200 млн. рублей



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Проект по созданию беспилотного пассажирского транспорта компании «ВОЛГАБАС» поддержит государство. Технология беспилотных перевозок и соответствующая нормативная база могут быть разработаны к 2018 году.

Летом 2016 года компания «ВОЛГАБАС» представила первый в России прототип беспилотного автобуса. Управление беспилотником осуществляется с помощью самообучаемого программного обеспечения, способного в режиме реального времени исследовать дорожную ситуацию. Проект «Специальные рынки: роботизированные пассажирские перевозки» был разработан в рамках поддержки дорожной карты «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ).

Вчера на заседании межведомственной рабочей группы при президиуме Совета по модернизации экономики и инновационному развитию РФ проект по созданию технологии беспилотных перевозок был одобрен государством. Как отметили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), такие крупные проекты невозможно реализовать без господдержки. Часть средств выделит «ВОЛГАБАС», а Фонд поддержки проектов НТИ предоставил грант размером до 200 млн. рублей.

«Компания «ВОЛГАБАС» в течение двух лет разработает технологию роботизированных перевозок на закрытых территориях, испытав ее в разных климатических и погодных условиях», - сообщил ТАСС директор департамента по коммуникациям АСИ Игорь Карачин. Он также отметил, что к 2018 году могут быть разработана как сама технология, так и нормативная база, которая позволит использовать на дорогах общего пользования беспилотные автобусы.