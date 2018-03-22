Сегодня было опубликовано официальное полицейское видео этого инцидента

В штате Аризона США беспилотный автомобиль Uber на смерть сбил 49-летнюю женщину. Это первая авария с участием беспилотного автомобиля, которая закончилась смертью пешехода, сообщает Reuters.

По данным полиции, женщина появилась на дороге очень неожиданно, поэтому беспилотник не успел затормозить. В салоне автомобиля находился оператор, который не вёл машину. Полиция не нашла вины автоматики Uber в этом инциденте.

Однако после аварии в Uber решили приостановить испытания беспилотных автомобилей в Северной Америке. Компания выразила соболезнования в связи с гибелью женщины и пообещала полное содействие в расследовании.



Эксперты отмечают, что это первый случай, когда автономный автомобиль в беспилотном режиме стал виновником смерти человека. Эта авария будет иметь большие последствия для регулирования подобных технологий в машинах, добавляют они.

Вслед за Uber программу автономного управления машинами приостановила и Toyota. Некоторые автомобили должны быть обновлены по мере развития технологий автономного управления, сообщили в компании.