Оргкомитет предупредил о том, что продления срока подачи работ больше не будет

Ровно в 24.00 в эту субботу, 15 апреля завершится прием конкурсных работ на IX Международный фестиваль маркетинга и рекламы «БЕЛЫЙ КВАДРАТ», Минск, Беларусь. Для тех, кто еще сомневается – решайтесь! Для тех, кто опаздывает – успевайте! БОЛЬШЕ ПРОДЛЕНИЯ ДЕДЛАЙН НЕ БУДЕТ!!! Загружайте работы на официальный сайт прямо сейчас!

Еще раз напомним, что работы принимаются в пяти конкурсах:

CREATIVITY (номинации Film, Press, Radio, Outdoor, Campaigns) – работы оценивает состав Креативного жюри;

BRANDING (номинации Brand & corporate identity; Label/packaging) – работы оценивает состав жюри Брендинга;

MARKETING (номинации Promo & activations, PR, Direct, Media projects, Marketing effectiveness, Innovations) – работы оценивает состав жюри Маркетинга;

DIGITAL (номинации Digital, Mobile) – работы оценивает состав жюри Digital.

SOCIAL ADVERTISING - работы оценивает состав жюри Социальной рекламы.

К участию принимаются работы, созданные и реализованные в рекламных проектах в период с 1 января 2016 по 14 апреля 2017. Традиционно основными критериями оценки конкурсных работ выступают креативность, оригинальность и инновационность идей и качество их воплощения.

В жюри IX БЕЛОГО КВАДРАТА – персоны с мировым признанием в рекламе со всей Европы – титаны международной креативной индустрии, не раз входившие в судейский состав крупнейших фестивалей рекламы по всему земному шару, обладатели множества престижных индустриальных трофеев, включая более 130 Каннских Львов.

Работы победителей и призеров БЕЛОГО КВАДРАТА будут опубликованы на более 30 ведущих отраслевых интернет-ресурсах Европы и СНГ уже в мае-июне 2017 года. Одна из лучших работ «Белого Квадрата» будет награждена специальным призом индустриальной прессы Epica White Square Award с правом последующего бесплатного участия в фестивале Epica 2017, а еще 20 конкурсных работ получат скидку на участие в Epica 2017 в размере 100 EUR.

Стоимость подачи одной работы в конкурсы creativity, branding, digital, social advertising - 150 EUR + НДС, в конкурс marketing – 165 EUR + НДС. Предусмотрена система скидок.

БЕЛЫЙ КВАДРАТ входит в рейтинги креативности АКАР (Россия) во всех сегментах, ВРК (Украина), ETKAL (Эстония), рейтинг стран Центральной Азии и Азербайджана, АКМА (Беларусь). В 2016 году БЕЛЫЙ КВАДРАТ признан одним из крупнейших креативных событий в Восточной Европе согласно The Gunn Report.

Вся подробная информация об участии в фестивале «Белый Квадрат» предоставлена на официальном сайте или по эл.почте konkurs@adfest.by.