Осталась неделя до конца приема конкурсных работ на IX Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый квадрат»





Есть еще целая неделя, для того, чтобы подготовить и подать свои лучшие кейсы на одно из крупнейших креативных событий Восточной Европы!

Приглашая профессионалов в области маркетинга и рекламы выйти на креативный ринг и продемонстрировать индустрии свой творческий потенциал и силу рекламного таланта, IX «Белый Квадрат» включает пять конкурсов:

CREATIVITY

Film

Press

Radio

Outdoor

Campaigns

BRANDING

Brand & corporate identity

Label/packaging

MARKETING

Promo & activations

PR

Direct

Media projects

Marketing effectiveness

Innovations

DIGITAL

Digital

Mobile

SOCIAL ADVERTISING.

К участию принимаются работы, созданные и реализованные в рекламных проектах в период с 1 января 2016 по 14 апреля 2017.

Судьями креативного сражения в режиме оффлайн выступят пять составов международного жюри – персоны с мировым признанием в рекламе, титулованные креативные и арт-директора со всей Европы, опытные члены жюри ведущих рекламных фестивалей мира, на счету которых более 130 наград одних только Cannes Lions!

CREATIVITY WINS – звучит слоган фестиваля в этом году. Для рекламной кампании «Белого Квадрата» снялись известные рекламисты из разных стран, представшие в образе бойцов в моменты их побед – моменты победного триумфа креатива.

Чтобы сразиться за награды IX «Белого Квадрата», загружайте работы на сайт.

«Белый Квадрат» входит в рейтинг креативности рекламных агентств АКАР во всех сегментах.

В 2016 году «Белый Квадрат» был назван одним из крупнейших фестивалей креативности Восточной Европы с высоким уровнем организации, судейства и конкурсных работ согласно The Gunn Report. Работы победителей и призеров фестиваля уже на старте креативного сезона 2017 будут опубликованы на более 30 известных индустриальных интернет-ресурсах Европы и СНГ.

Одна из лучших работ «Белого Квадрата» будет награждена специальным призом индустриальной прессы Epica White Square Award с правом последующего бесплатного участия в фестивале Epica 2017, а еще 20 конкурсных работ получат скидку на участие в Epica 2017 в размере 100 €. Подробная информация о фестивале «Белый Квадрат», условиях участия и технические требования к подаче работ на официальном сайте или по эл.почте.

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