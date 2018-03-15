Европейские креаторы соберутся в Минске в десятый раз

19−21 апреля Минск в юбилейный десятый раз станет креативной столицей Европы, встретив один из крупнейших креативных бизнес-форумов восточноевропейского региона — Международный Фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат».

Фестиваль соберет в столице Беларуси ярчайших представителей индустрии коммуникаций из более 30 стран мира для обмена лучшим международным опытом, прогрессивными трендами индустрии и профессиональным вдохновением. Организатор Фестиваля, Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, планирует устроить настоящий праздник участникам, пригласив особенно сильный состав спикеров деловой и образовательной программы, а также провести ряд тематических вечеринок и фееричный коктейль активаций в честь юбилея.

В этом году эффективность станет основным лейтмотивом деловой программы Фестиваля, включающей более 70 мастер-классов, семинаров, шоу-лекций, панельных дискуссий, погружающих участников в мир инновационного маркетинга, прогрессивных digital коммуникаций, действенного креатива.

В числе хедлайнеров Фестиваля — лидеры европейской индустрии коммуникаций, чьи имена широко известны в мировом профессиональном сообществе — обладатели многочисленных престижных наград за креатив и эффективность, включая более 200 Cannes Lions за успешные кампании для всемирно известных брендов.

«Белый Квадрат» — фестиваль-коктейль, замешанный на профессиональной страсти и азарте рекламистов из разных стран.

Помимо деловой, Фестиваль включает насыщенную вечернюю, культурную и экскурсионную программы по арт и историческим местам для своих гостей. Вечеринки «Белого Квадрата» проходят в лучших клубах Минска, с угощениями и напитками от известных белорусских брендов, и всегда пропитаны атмосферой творчества и живого общения, объединяя участников в единое креативное сообщество и заряжая профессиональной энергией на долгое время вперед.

Чтобы стать участником «Белого Квадрата», необходимо приобрести аккредитацию, заполнив бланк-заявку на участие на официальном сайте Фестиваля.

В рамках Фестиваля «Белый Квадрат» пройдет Второй специализированный Конгресс «Брендинг территорий. Лучшие практики», который станет площадкой профессионального обсуждения актуальных тенденций в позиционировании территорий, использовании и создании привлекательности территорий для продвижения товаров и услуг, усилении маркетинговых стратегий бизнеса за счет синергии ресурсов территории и субъектов территории.

В качестве хедлайнеров Конгресса выступят Алексей Андреев, со-президент АБКР, управляющий партнер Depot WPF , Владислав Деревянных, арт-директор РА «Восход», Илья Лазученков, управляющий партнёр Plenum Brand Consultancy, член Совета АБКР и другие.

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