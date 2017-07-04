Рассказываем, откуда взялись BOOTLEG, eg+ worldwide, Sancho и другие

BBDO — это аббревиатура: первые буквы фамилий основателей копаний Баттена, Бартона, Дарстина и Осборна. Многие агентства, входящие в BBDO Worldwide (на сегодня 289 в 81 стране), названы по тому же принципу.

Например, лондонское AMV BBDO: David Abbott + Peter Mead + Adrian Vickers = AMV. Или бразильское ALMAP BBDO — это сокращенное первоначальное Alcantara Machado Publicidade. Иной вариант: к сетевому названию добавлено географическое указание — BBDO China, Proximity Canada, Contrapunto Madrid и так далее. И есть агентства с отдельным названием-словом или даже цифрой. Какой в этом смысл?

140 BBDO (Кейптаун, ЮАР)

Как известно, 140 знаков — максимально допустимый объем сообщений в Twitter. И в южноафриканском креативном агентстве (до февраля 2011 года оно называлось Net#work BBDO Cape Town) тоже считают, что 140 букв и цифр достаточно, чтобы ясно и четко описать задачу, идею или решение. На сайте агентства говорится прямо и безапелляционно: если мы не можем объяснить смысл брифа в 140 знаках, мы не справились с задачей. Или, другими словами (как объясняют сотрудники в неформальных беседах), «если вы не можете это затвитить, то выбросьте и забудьте».

Barefoot Proximity (Цинцинатти, США)

Основатель Barefoot («Босиком») Даг Уорпл в 1993 году выбрал название для своего агентства, прочитав стихотворение поэтессы Надин Стейр. Там есть такие строчки: «Если бы мне довелось прожить жизнь заново, я бы ходила босиком с ранней весны и до поздней осени». Название отразило любовь Уорпл к творчеству и ярким идеям. Barefoot стало одним из самых быстро растущих рекламных агентств США и в 2008 году его купило BBDO Worldwide. К его названию добавился один из ключевых брендов BBDO — Proximity («Родственный»). «Наше имя означает то, что мы делаем, — говорят в Barefoot Proximity. — Стараемся глубже понять потребителя, чтобы создавать мощные творческие идеи, которые делают бренд более ценным».

BOOTLEG (Москва, Россия)

BOOTLEG — самое молодое рекламное агентство в BBDO Worldwide, созданное в январе 2017 года. Словом bootleg в США во времена сухого закона называли контрабанду спиртных напитков. Торговцы-бутлегеры были известны своей дерзостью и смекалкой. Агентство BOOTLEG никаких законов не нарушает, но отличается бутлегерским духом: умением быстро ориентироваться, находить нестандартные решения, предприимчивостью, готовностью рисковать. А главное – чувством единства команды, когда всегда можно положиться друг на друга.

darwin BBDO (Дигем, Бельгия)

Нетрудно догадаться, что это название — позаимствованная фамилия Чарльза Дарвина, основоположника теории эволюции. Команда darwin BBDO уверена, что единственная определенность в нашем мире — это постоянство изменений, поэтому выживут и преуспеют только самые гибкие бренды, которые могут адаптироваться к новым условиям. «Чтобы справиться с изменениями, легче всего их возглавить!» — эта мысль лежит в основе философии агентства, на которой и строятся отношения с клиентами.

eg+ worldwide (Лондон, Великобритания)

Сетевое агентство со штаб-квартирой в Лондоне и 39 офисами по всему миру появилось в 2014 году в результате слияния контент-маркетингового E-Graphics с Hub Plus. Аббревиатура двух названий — одновременно удачное по смыслу слово. «Eg» означает «например», а плюс — он и есть плюс. «Мы создали компанию, которая предвосхищает проблемы и предлагает эффективный набор решений — от расширения бренда до изменения направления вашего бизнеса». Понимаете? «Например…».

Organic (Нью-Йорк, США)

Organic — слово с множеством значений (см. словарь Вебстера). Все они положительные и по смыслу сводятся к одному: что-то живое, естественное. Для нью-йоркского Organic такое восприятие особенно важно, поскольку это диджитал-агентство, причем одно из старейших в мире — основано в 1993 году. «Мы знаем больше, чем большинство, о том, как изменилась сила цифровых технологий…». Корпоративный слоган Organic звучит так: Big ideas. Made L.I.V.E. («Большие идеи. Вживую во всей красе»). В последнем слове — аббревиатуре, описаны принципы работы агентства: learn (изучать), innovate (обновлять), validate (подтверждать), evolve (развиваться).

Sancho BBDO (Богота, Колумбия)

История Sancho началась в 1936 году, когда было создано агентство Propaganda Caldas (propaganda — «реклама» на испанском, Caldas — один из штатов Колумбии). Затем агентство переехало в Боготу, и прежнее название показалось его основателю слишком провинциальным. Команда хотела, чтобы новое имя отражало отношение агентства к клиентам, и вспомнила о Санчо Пансе — оруженосце Дон Кихота из знаменитого романа Сервантеса. Название Sancho (к BBDO Worldwide агентство присоединилось в конце 1990-х) сообщает клиентам, что служить им всегда будут так же верно.

Youpanqui BBDO (Лима, Перу)

Агентство, основанное в 2014 году, названо в честь Тупака Юпанки — выдающегося правителя Империи инков конца XV века. Он был успешным полководцем, расширившим границы государства до максимальных пределов, и талантливым реформатором. Команда Youpanqui выбрала такое название, поскольку оно отражает дух победы, который присущ агентству. В семью BBDO Worldwide перуанский Youpanqui вошел в 2015 году, объединившись с местным Garwich BBDO.