После серии изменений на рынке появился супергерой «T»

Агентство BBDO Branding разработало новый логотип и фирменный стиль бренда Torneo — одной из самых востребованных марок на рынке фитнес аксессуаров и домашних тренажеров.

Torneo — это тренажеры, инвентарь и аксессуары для домашнего фитнеса, от теннисных ракеток и кистевых эспандеров и до беговых дорожек и атлетических комплексов. Бренд существует с 2003 года, его логотип с тех пор не менялся, хотя ассортимент расширился многократно.

Задача для агентства: наглядно представить целевой аудитории ключевые ценности бренда — энергия, надежность, эффективность.

Нужно было создать такой логотип, который был бы легко узнаваем, стал основой для дизайна продукции и подходил к различным продуктовым линейкам и любым технологическим требованиям.

Целевая аудитория бренда — люди, которые регулярно тренируются и предпочитают делать это в домашних условиях, а также семьи с детьми, любящие совмещать физическую активность и развлечения — от дартса до настольного тенниса.

Логотип

Необходимо было разработать логотип, который был бы легко узнаваем, отражал надежность и технологичность продукции Torneo и адаптировался к различным продуктовым линейкам — от хулахупа до беговой дорожки. Логотип должен был выдерживать любые технологические требования вплоть до отливки в чугуне при производстве блинов для штанг.

Для решения команда агентства отталкивалась от классического образа супергероя, на костюме которого изображается характерный символ. В новом логотипе Torneo буква «Т» помещена в центр треугольника со срезанными вершинами, напоминающего знак Супермена, а также накаченный спортивный торс. Эта же буква в том же графическом стиле повторяется в шрифтовой части, что решает задачу узнаваемости при раздельном использовании изображения.

Так как логотип размещается на продукции самых разных цветов, для него было выбрано монохромное цветовое решение: белый логотип на любом цветном фоне, если это продукция, или на графитовом фоне в случае рекламной коммуникации. В качестве дополнительного используется футуристичный голубой цвет.

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Поскольку при брендировании спортивных товаров часто приходится разносить знак и шрифтовой логотип на разные поверхности, шрифтовой логотип должен был обладать высокой степенью уникальности, чтобы обеспечить узнаваемость бренда в отрыве от знака.

В первую очередь логотип должен был демонстрировать энергию. Образ энергии можно показать либо через мощь и силу, либо через динамику. Было принято решение в пользу силы, что позволило подчеркнуть надежность и качество продукции.

«Новый логотип бренда говорит о силе, а дополнительная лайт-графика — о динамике, которая передаётся через световые линии, напоминающие потоки энергии. Нам важно было создать максимально реалистичный образ, поэтому мы дополнили его имиджевыми фотографиями тренирующихся людей и спортивной продукции на графитовом фоне», — делится команда агентства.

Фирменный стиль

Самой яркой составляющей имиджа бренда стал фотостиль. До этого Torneo использовал в коммуникации «happy faces», которые не вызывали особого отклика у целевой аудитории. Команда должна была предложить «в меру премиальные и в меру сексуальные» варианты продвижения «фитнеса, который встраивается в твою жизнь».

Поскольку в логотипе энергия была показана через силу, появилась возможность в фотостиле сделать упор на динамику. Основа коммуникации бренда — имиджевые фотографии тренирующихся людей изображения продуктов на графитовом фоне. Энергию удалось передать при помощи энерголиний в стиле light graffiti, то есть рисования светом.

Для реалистичности энерголиний была разработана технология их фотосъемки. Рецепт успеха — обычный полиэтиленовый пакет. В него нужно положить фонарь и крутить за ручки пакета. За счет этого свет правильно размывается, появляются плавные упругие линии. Полученные белые энерголинии остается только затонировать в голубой оттенок и совместить с основным изображением.

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Состав творческой группы:

Torneo (клиент)

Руководитель проекта — Зайцевская Елена

BBDO Branding (агентство)

Руководитель проекта — Екатерина Покровская

Креативный директор — Мария Петрова

Старший дизайнер — Сергей Юркевич