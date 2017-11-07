Сегодня в соцсети состоится премьера проекта «Голос улиц»

Рэп-исполнитель Баста и организатор Versus Battle Ресторатор запускают в соцсети «ВКонтакте» шоу «Голос улиц» о русском рэпе и уличной культуре. Первый выпуск покажут в паблике «Газгольдер» уже сегодня.

Инициаторы проекта - музыкант, продюсер Василий Вакуленко, основатель Versus Battle Ресторатор Александр Тимарцев и телеканал «Пятница!». Организаторы обещают зрителям «самый масштабный рэп-баттл страны». Лучших рэп-исполнителей будут выбирать Баста и Ресторатор, а также приглашенные гости. В первом выпуске в качестве члена жюри выступит блогер и ведущая Айза Анохина.

Шоу будет выходить еженедельно, пользователи увидят 9 программ о настоящей уличной культуре. Тридцать финалистов проекта отправятся в тур с Бастой, в ходе которого и будет определен победитель. Финал и эфирную часть покажут на телеканале «Пятница!» весной 2018 года. Победитель проекта получит 3 миллиона рублей.

Кастинг на проект начался в сентябре. В результате из 50 тысяч заявок были отобраны 300 лучших работ, которые участвовали в открытом зрительском голосовании на сайте телеканала «Пятница!». Сто победителей, за которых отдали голоса пользователи сети, прошли в следующий тур и приехали в Москву, чтобы продолжить состязание в проекте.