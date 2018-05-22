Компания экс-президента США и его супруги займется производством фильмов и сериалов для сервиса

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель заключили долгосрочный договор с американским стриминговым сервисом Netflix на производство видеоконтента. Съемками фильмов, сериалов и шоу будет заниматься созданная экс-главой Белого дома компания Higher Ground Productions, следует из заявления Netflix.

«Барак Обама и Мишель Обама подписали многолетний контракт на создание фильмов и сериалов для Netflix. В их числе могут оказаться документальные ленты и сериалы, а также спецпроекты», — говорится в сообщении компании.

Какое вознаграждение по контракту получат супруги Обама, неизвестно. Кроме того, не уточняется, когда начнут выходить спродюсированные ими шоу и сериалы.

«Мы с Бараком всегда верили в силу слова — по нашему мнению, она способна вдохновлять людей, заставлять человечество думать иначе об окружающем мире и открывать наши мысли и сердца другим. Netflix станет отличным помощником для всех историй, которыми мы хотим поделиться — и мы с нетерпением ждем начала этого захватывающего партнерства», — прокомментировала сделку с Netflix бывшая первая леди США.