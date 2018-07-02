После передачи сведений в единую систему клиенты смогут получать банковские услуги онлайн

В июле банки начнут собирать биометрические данные клиентов и передавать их в единую систему, с помощью которой россияне смогут удалённо открывать счета и брать кредиты в банках, сообщает «Коммерсант».

С сегодняшнего дня 400 отделений банков в 140 городах РФ начнут сбор биометрических данных (образ лица и голос) граждан. До конца года эта система должна заработать в 20% банков в 4 тыс. отделений, к концу 2019 года — во всех. Всю информацию будут собирать в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). К ней получат доступ и правоохранители — МВД и ФСБ, они смогут собирать и обрабатывать биометрию без согласия граждан (информация регулируется законом о персональных данных, который и дает такие полномочия ведомству). Подчеркивается, что такая информация будет предоставляться ведомствам по запросу.

Биометрические данные позволяют однозначно идентифицировать человека и открывают широкие возможности для дистанционного предоставления услуг. Для этого нужно пройти первичную идентификацию в одном из уполномоченных банков. Если гражданин захочет получить услугу (открыть вклад, оформить кредит, провести операцию и пр.) в любом банке, ему достаточно пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета, ноутбука или компьютера с камерой и микрофоном.

Эксперты предупреждают, что нововведение несёт в себе серьезные риски. Например, зарегистрировав свои биометрические данные на чужой паспорт, злоумышленник может проводить любые операции под чужим именем. По мнению экспертов, человек должен иметь право ограничить или полностью запретить использование своей биометрии, но пока это невозможно.

Однако в ЦБ уверены, что в дополнительной защите нет необходимости. «Меры информационной безопасности предельно жесткие. Проработка возможных вариантов защиты осуществлялась с самого начала проекта и на всех его стадиях. Реализованные меры адекватны возможным рискам. Имеющиеся правовые механизмы достаточны для обеспечения прав субъекта персональных данных», — заверили в ЦБ.