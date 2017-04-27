Россиянам могут облегчить получение банковских услуг



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Российским банкам могут разрешить открывать счета (вклады) онлайн, без личного присутствия клиента. Для этого человек должен разрешить кредитной организации собирать и обрабатывать его персональные данные, включая биометрические. Это позволит проводить удаленную идентификацию для оказания банковских услуг, в том числе для заключения договора банковского счета. Соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены в Госдуму.

Пока речь идет только о физлицах. Если законопроект одобрят, то банки смогут осуществлять сбор и передачу в ЕСИА следующих сведений: фамилии, имени, отчества, гражданства, даты рождения, реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН, СНИЛС, мобильного номера, биометрических данных.

Систему удаленной идентификации предлагается создать на государственном уровне, по согласованию с Центробанком и Минкомсвязи. При этом государственная информационная система - ЕСИА - будет одним из центральных звеньев системы.

Авторы законопроекта настаивают на актуальности поправок. Они напоминают о мировом тренде на сокращение количества очных посещений банковских офисов, повышении спроса на дистанционные финансовые услуги, появлении высокоточных и стабильных технологий биометрической идентификации и необходимости повышать комфорт клиентов для увеличения спроса на услуги российских банков. Кроме того, они учитывают наличие труднодоступных регионов и людей с ограниченными возможностями.