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Bank of America запустил пилотный проект по вводу полностью автоматизированн
Как и многие американские банки в последние годы Bank of America стремится к сокращению издержек и оптимизации расходов. Частью этой концепции и стали автоматизированн
Ранее один из основателей банка Дин Атанасиа заявил, что в 2018 году кредитная организации планирует открыть 50-60 новых отделений. В то же время банк также намерен закрыть часть филиалов на некоторых рынках. Для сравнения, в прошлом году Bank of America открыл 31 новое отделение. По данным на 4 квартал 2016 года, общее число филиалов Bank of America составляло 4,579, тогда как годом ранее их количество достигало 4,726.