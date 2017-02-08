Банк ищет новые способы сокращения издержек и оптимизации расходов



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Bank of America запустил пилотный проект по вводу полностью автоматизированн ых отделений. За последний месяц банк открыл на территории США три филиала, в которых нет персонала, но предоставляющих аналогичные услуги, что и традиционные отделения, пишет Reuters.

Как и многие американские банки в последние годы Bank of America стремится к сокращению издержек и оптимизации расходов. Частью этой концепции и стали автоматизированн ые отделения без персонала. Размер новых офисов, открытых в Миннеаполисе и Денвере, составляет примерно четверть обычного филиала с персоналом, при этом в этих отделениях клиенты, как и в традиционных филиалах, могут не только воспользоваться банкоматами, но и оформить ипотеку, автокредит или кредитную карту.

Ранее один из основателей банка Дин Атанасиа заявил, что в 2018 году кредитная организации планирует открыть 50-60 новых отделений. В то же время банк также намерен закрыть часть филиалов на некоторых рынках. Для сравнения, в прошлом году Bank of America открыл 31 новое отделение. По данным на 4 квартал 2016 года, общее число филиалов Bank of America составляло 4,579, тогда как годом ранее их количество достигало 4,726.