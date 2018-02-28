Приложение для блокировки спама и рекламных звонков вызвало настоящий переполох среди пользователей

Когда турецкие разработчики запустили приложение GetContact — аналог Numbuster и схожих сервисов — вряд ли они задумывались о последствиях. Основной задачей GetContact была защита абонента от вредоносных и маркетинговых звонков. Пользователь видел идентификационную информацию и фотографию звонящего в момент поступления звонка либо в истории вызовов, а также мог проверить любой номер или «пробить» имя человека. Кроме того, GetContact позволял блокировать нежелательные номера.

Пользователи быстро обнаружили, что с помощью GetContact можно получить список имен, под которыми он сам или другой человек записаны в чужих телефонных книжках. Иногда «высвечивались» домашний или рабочий адрес, наличие машины, детей и номер банковской карты — если такие данные указывали другие пользователи.

Под угрозой оказались неверные супруги и пациенты гинекологов. Некоторые женщины выясняли, что их спутники записаны под женскими именами, а один мужчина, комплексующий по поводу лишнего веса, с горечью обнаружил себя под именем «116 кг», сообщает агентство The First News. «Я работаю гинекологом и записываю имена своих пациентов вместе с названиями болезней или процедур, которые им проводила. Например, Айсель (гонорея), Севда (аборт), Нармина (гименопластика).

«Я работаю гинекологом и записываю имена своих пациентов вместе с названиями болезней или процедур, которые им проводила. Например, Айсель (гонорея), Севда (аборт), Нармина (гименопластика). Последняя пациентка позвонила мне вчера в слезах и сообщила, что муж разводится с ней, потому что она обманула его, потеряв девственность до свадьбы. И виной всему – это приложение! Испугавшись, сколько семей я могу разрушить, мне пришлось судорожно переписать всю записную книжку…», – пишет одна из пользователей Facebook.

В начале февраля сервис начал набирать популярность в Закавказье и Средней Азии, особенно в соседних Казахстане и Азербайджане. Первыми тревогу забили специалисты по IT-безопасности. Они обратили внимание на Положение о конфиденциальности GetContact, где было указано: приложение может собирать данные через сторонние приложения и делиться ими, предоставлять личные или корпоративные данные любым третьим лицам. К таким данным относятся телефонные книги, контакты, учетные записи социальных сетей, фотографии, адреса электронной почты, адреса IP, а также записи вызовов.

Вскоре GetContact сам оказался заблокированным. Казахстанское Министерство информации и коммуникаций ограничило доступ к приложению в связи с тем, что были выявлены факты нарушения закона о персональных данных, сообщило Tengrinews.kz. Местные разработчики Codebusters создали альтернативный GetContact_, но власти республики заблокировали и его. Доступ к сервису также перекрыли азербайджанским пользователям.

Разработчикам приложения пришлось ограничить некоторые из функций в связи с злоупотреблениями. Однако закрытие доступа к «другим результатам» не избавило GetContact от блокировки.

Сейчас приложение набирает популярность в российском сегменте интернета, ажиотаж затронул даже известные бренды. Между тем эксперты напоминают, что пользователь всегда может удалить свой номер из базы данных GetContact.