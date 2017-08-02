За полгода компания практически вышла на уровень операционной безубыточности



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Группа «АвтоВАЗ» подвела итоги деятельности в первом полугодии по международным стандартам финансовой отчетности. Компания отмечает продолжение позитивных тенденций относительно доли рынка, выручки и финансовых показателей. При этом автопроизводитель почти вдвое сократил расходы на рекламу.

Автопроизводитель увеличил долю экспортных поставок на 76%, а выручка предприятия выросла до 102 млрд рублей. Группа практически вышла на уровень операционной безубыточности, в сравнении с тем же периодом 2016 года улучшив показатели своей отчетности на 9 млрд рублей. Расходы на рекламу за первые шесть месяцев сократились на 40%, с 1,2 млрд до 754 млн рублей.

В первом полугодии в России было продано 140 231 машин LADA что на 13% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Такое достижение в значительной степени связано с растущими объемами продаж новых моделей марки —Vesta и XRAY. Вырос уровень экспортных продаж автомобилей LADA на 76% по сравнению с тем же периодом 2016 года. В основном рост связан с увеличением объемов сборки в Казахстане и стартом продаж LADA Vesta на некоторых зарубежных рынках.

«Мы рады улучшению результатов продаж Lada и финансовых результатов группы «АВТОВАЗ». Несмотря на некоторые сохраняющиеся риски, группа следует плану финансового оздоровления. По его словам, оптимизация затрат, увеличение уровня локализации и рост автомобильного рынка России позволяют рассчитывать на преодоление сдерживающих факторов и достижение положительных операционных результатов в следующем году», - сообщают в компании .