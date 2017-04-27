Сервис микроблогов наконец-то смог порадовать инвесторов



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После нескольких разочаровывающих кварталов Twitter наконец показал рост аудитории. В январе–марте 2017 года она увеличилась на 9 млн и достигла 328 млн пользователей. Компания отчиталась о 8-процентном падении выручки, которая все же оказалась выше прогнозируемой аналитиками — 548 млн долларов против ожидаемых 511 млн. Рекламные доходы Twitter сократились на 11% и составили 474 млн долларов.

Сервис микроблогов не раскрыл размер ежедневной активной аудитории, но отметил, что она выросла на 7 из 10 ключевых рынках. Руководство компании надеется, что прирост аудитории положительно скажется на выручке в долгосрочной перспективе.

Основным источником доходов для Twitter является медийная и видеореклама. Кроме того, компания зарабатывает на лицензировании. В ее планах — монетизировать сервис «Моменты», показывать рекламу разлогиненным/незарегистрированным пользователям и, возможно, ввести подписку на инструменты вроде TweetDeck.

Видео по-прежнему остается в фокусе компании. Так, аудитория прямых трансляций выросла на 31% по сравнению с предыдущим кварталом. Из 450 событий, которые транслировались в первом квартале, более половины (51%) пришлось на спорт, 35% — на новости и политику, 14% — на развлечения.

Снижение аудитории — одна из главных претензий к Twitter. По мнению многих экспертов, пик популярности сервиса остался позади. Усугубляет ситуацию отсутствие четкой стратегии и внятных действий топ-менеджмента.