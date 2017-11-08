Наряду с винилом, продажи которого растут уже не первый год, аудиокассеты вновь стали интересны массовому потребителю



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Аудиокассеты возвращаются на массовый рынок. Популярные группы и артисты все чаще помимо винила выпускают свои альбомы и на аудиопленке. А в США уже в пятый раз прошел международный Cassette Store Day, пишет «Коммерсант».

Магазины и звукозаписывающие компании, выпускающие и продающие музыку на физических носителях, объявили полный список релизов, которые выйдут в продажу в «черную пятницу», 24 ноября. В продажу поступят в том числе и аудиокассеты.

Наряду с винилом, продажи которого растут уже не первый год, аудиокассеты вновь стали интересны массовому потребителю. В 2015 году Metallica выпустила на кассете демозапись «No Life 'Til Leather», оригинальная версия которой вышла еще в 1982 году. В прошлом году рэпер Эминем объявил о перевыпуске своего альбома 1999 года The Slim Shady на аудиокассетах. В том же году о релизе на кассете объявил и 23-летний поп-исполнитель Джастин Бибер, который застал аудиокассеты лишь в самом раннем детстве.

По данным Nielsen, в 2014 и 2015 годах продажи аудиокассет в США росли в среднем на 30%, хотя их доля на общем рынке все еще остается мизерной — 0,2–0,3%. По словам экспертов, в последние два-три года эта тенденция стала настолько массовой, что застает врасплох многие компании. «Мы ожидали возврата интереса к аналоговой музыке, но не думали, что это произойдет настолько быстро»,— отмечает эксперт.

В этом году тенденция продолжилась: 14 октября уже в пятый раз прошел международный Cassette Store Day, в нем участвовали музыкальные магазины и звукозаписывающие студии из США, Великобритании, Японии, Китая, Австралии и Индонезии. В рамках этого дня свои новые записи на кассетах и перезаписи старых альбомов представили около 300 групп и рекорд-лейблов.