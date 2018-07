Для всех тех, кто остается в эти выходные в Москве, мы подготовили приятное развлечение! С 10 по 12 июня с 12:00 до 21:00 мы припаркуем 7 абсолютно новых автомобилей Audi A7 на территории Audi quattro – в районе Патриарших прудов в Москве. На каждом автомобиле будет наклеена одна буква из слова «БРОСКИЙ». Хотите получить двухдневный тест-драйв нового Audi A7? Тогда участвуйте в конкурсе #ПоймайA7. Ваша задача – найти и сфотографировать все 7 автомобилей, выложить в своем аккаунте Instagram фотографии в виде галереи так, чтобы собрать полное слово «БРОСКИЙ». Подпишитесь на наш официальный аккаунт Audi Russia в Instagram и выкладывайте ваши посты с хештегом #ПоймайA7. Все выходные мы будем давать вам подсказки в Instagram Stories, а 15 июня мы выберем победителя с самыми креативными фотографиями. Подробности и правила конкурса вы найдете по ссылке в описании страницы. #AudiВоплощениеБезупречности #A7 #БезупречноБроский #Audi #AI

A post shared by Audi Russia (@audirussia) on Jun 9, 2018 at 10:00am PDT