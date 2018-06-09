Вдохновляющая рекламная кампания к запуску Audi A7

В рамках запуска нового A7 бренд Audi проводит масштабную рекламную кампанию в России. Она реализуется на самых разных площадках: на телевизионных каналах РБК и TV1000 и на радио, в прессе, на YouTube в формате прероллов, в Instagram-историях и нестандартных имиджевых Digital-каналах. Размещением занимается агентство PHD .

Каждый пазл медиа-микса подчеркивает технологические решения, наиболее ярко воплощающие эстетику и иконический дизайн новой модели A7.

Цель кампании — заявить о запуске нового Audi А7. Эта модель — дизайнерский флагман, задающий марке Audi обновленный визуальный стиль. Своим эмоциональным подходом кампания фокусирует внимание на безупречном облике и технологических преимуществах Audi A7.

Знаковым инструментом кампании стало 45-секундное арт-муви, созданное совместно с электро-музыкантом и графическим дизайнером Муджусом. Он явился автором музыкального трека, сопровождающего видео, в котором впечатляющие дизайнерские и инженерные решения Audi A7 сравниваются с рукотворными шедеврами и необычными природными явлениями. Элементы светового шоу также подчеркивают уникальность модели.

Mujuice, Роман Литвинов, музыкант и дизайнер: Как правило от меня ждут именно того, что я люблю и что мне интересно делать, и, если я не считаю, что из этого может выйти синергия, я просто отказываюсь. Новый проект с Audi — пример такой синергии, где совершенно разные векторы — дизайн, философия бренда, графика, моя любовь к фракталам, отличная агентская работа — оказавшись в одном пространстве, складываются во что-то новое подобно калейдоскопу. 45 секунд — не так много, но, если за это время удаётся совершить путешествие — это хороший проект.

В глянцевых журналах, помимо ожидаемых принтов в поддержку A7, появились и нестандартные рекламные элементы — стильные сувениры от бренда Audi. Читатель мог обнаружить объемные стикеры или магниты с изображением новой модели или айдентикой Audi.

Еще одной заметной частью кампании стал городской мини-квест «БРОСКИЙ» в Москве. По механике в разных точках района Патриарших прудов были припаркованы семь Audi A7. На борту каждого из них организаторы оставили по одной из букв слова «броский», отсылая участников к официальному слогану A7 — «Безупречно броский». Каждый желающий мог попробовать отыскать на Патриарших все семь автомобилей и таким образом побороться за призы от Audi. Проект поддерживался в Instagram Stories: постепенно в течение трех дней там появлялись подсказки для успешного поиска безупречно броских A7.

Также в цифровой среде были задействованы нестандартные и впечатляющие коммуникационные форматы: нетипичный баннерный креатив, сложные галерейные тейковеры и микросайты Canvas, подробно раскрывающие достоинства нового автомобиля. Кроме того, в партнерстве с технологической компанией AstraOne Audi одной из первых компаний в России использовала новый рекламный формат — In-Image Ads. В рамках этого формата интегрированное рекламное сообщение дополняет фотографии на контентных сайтах. Интеграция выполняется на базе технологии машинного зрения AstraOne с полной обработкой всех объектов на фото и 100% метчингом текста статьи, что обеспечивает не только релевантность контакта, но и Brand Safety нового уровня. Для максимальной эффективности в кампании используется динамический креатив (в зависимости от темы контента подбирается релевантный креатив с одним из преимуществ новой Audi A7).

Олеся Козлова, Marketing Director Audi Russia: Мы постоянно стремимся предлагать своей аудитории самые новые, интересные и вдохновляющие решения — как в продуктах, так и в рекламной коммуникации. Audi А7 — это амбассадор нового языка дизайна, самый красивый и технологичный автомобиль в своем сегменте, впечатляющий своей безупречностью в каждой детали!

Авторство и подготовка лонч-кампании Audi A7 принадлежит креативному агентству Young&Rubicam Moscow.

Виктор Виз, Senior Art Director в Young&Rubicam Moscow : Данная кампания открыто позиционирует новый Audi A7 как настоящий арт-объект, призванный дарить вдохновение своему владельцу каждый день. Обращаясь к людям, добившимся очевидного успеха в жизни — зачастую, представителям творческих профессий — кампания передает новаторский характер нового Audi A7.

Команда проекта:

Audi Russia:

Любомир Найман — Head of Audi Russia

Олеся Козлова — Marketing Director Audi Russia

Инна Нахшунова — ATL Team Leader

Ирина Барболина — Brand Manager

Young&Rubicam Moscow :

Ирина Волхонская — Team Leader

Марина Рябинина — Senior Account Manager

Павел Мордюков — Executive Creative Director

Виктор Виз — Senior Art Director

Евгений Звягин — Copywriter

Ирина Аверина — Art Director

Анна Золотарёва — Copywriter

София Титлина — Copywriter

Евгения Соловьёва — Digital Director

Алёна Балухтина — Producer