Он будет инвестировать в компании, работающие на стыке IT и стриптиза



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Ассоциация стриптиз-клубов России открыла фонд Striptech. Он будет инвестировать в стартапы и уже действующие компании, работающие на стыке стриптиза и IT-технологий. Об этом сообщается на сайте проекта.

В задачи фонда входит расширение связей между IT-индустрией и сферой стриптиза. Фонд собирается инвестировать в перспективные проекты на стадиях pre-seed и seed, а также проводить личные консультации с представителями отрасли и при необходимости предоставлять разработчикам место в коворкинге.

Фонд решили открыть после успеха стриптиз-хатакона Striphack, который прошел в прошлом году. Тогда десятки российских программистов создали несколько программ, которые оптимизируют работу стриптиз-клубов. Теперь это сотрудничество будут системным.

В список руководителей и экспертов фонда вошли 6 человек. Среди них - владелец московского клуба GoldenGirls Лаки Ли, PR-консультант Мария Лапук и сооснователь проекта "Секспросвет" Елена Рыдкина.